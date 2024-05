Kevin o Chris - Divulgação

Publicado 11/05/2024 16:26

Rio - Um passageiro de um ônibus no Rio de Janeiro teve a surpresa de encontrar Kevin o Chris dentro do transporte público nesta semana. Ele fez um registro que viralizou nas redes sociais, o que fez com o funkeiro se pronunciasse sobre o assunto.