Montagem da foto de Bruno Mars em Salvador, Bahia - Reprodução / X

Publicado 11/05/2024 15:14

Rio - O Bruno Mars ficou entre um dos assuntos mais comentados na rede social X, antigo Twitter, na tarde deste sábado (11). No entanto, a repercussão do nome do cantor não se deve à polêmica envolvendo a sua apresentação no Rio, mas sim aos pedidos de fãs para que o artista o show para a Região Nordeste.

Os internautas subiram o assunto "Bruno Mars no Nordeste", compartilhando textos, fotos de Bruno e até montagens com a imagem do cantor norte-americano em Salvador, na Bahia, por exemplo. "O Brasil é muito maior do que você imagina", disse uma fã. "A gente não aguenta mais ficar de fora", comentou outra. "Só os grandes fazem história aqui. Só falta você", disse mais um fã, referindo-se à ida de Beyoncé à Bahia, em dezembro de 2023.

'Habemus Bruno Mars'