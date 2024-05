Ex-BBB Deniziane compartilha momentos da recuperação após cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Deniziane compartilha momentos da recuperação após cirurgia plásticaReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 09:41 | Atualizado 11/05/2024 09:42

Rio - A ex-BBB Deniziane compartilhou, nesta sexta-feira (10), alguns momentos da recuperação da cirurgia plástica que fez na última terça-feira (7). Anny colocou próteses nos seios e fez alguns procedimentos para melhorar o contorno corporal.

"Olha o tanto que a gente fica inchada, estou sem filtro. Minha boca, meu olho, minhas bochechas inchadas. Vou mostrar a realidade para vocês de como é um pós-operatório de uma cirurgia plástica. Não é fácil", disse, acrescentando que estava mal-humorada. "Não tem carisma que dá conta".

De acordo com a ex-sister, a operação era um grande sonho. "Entrar aqui agora para realizar ele está me dando até uma ansiedade. Vou sair uma nova mulher", contou ela em um vídeo mostrando os bastidores do procedimento.

Críticas e elogios



No entanto, a mineira recebeu algumas críticas no vídeo publicado no dia da cirurgia. "Sonho é casa, imóveis e não corpo artificial", comentou uma internauta. "Não tenho paciência pra ver isso não.... Não é o momento", disse outra, em referência à tragédia do Rio Grande do Sul.



Por outro lado, alguns fãs foram às redes da sister para defendê-la. "Isso aí Anny, que não só esse como todos seus outros sonhos se realizem", falou um internauta. "Merece todo respeito. O que aconteceu no jogo fica no jogo. Todo sucesso do mundo pra ela", seguiu outra.

Na sequência de stories postados, a ex-BBB, ao lado de uma amiga, também pediu apoio ao Rio Grande do Sul. "Vamos unir forças".

Houve ainda quem brincasse com a semelhança entre Anny e Isabelle Nogueira, que participou da mesma edição do BBB com a mineira. "Daqui a pouco vai querer ser cunhã poranga", escreveu uma seguidora. Vale lembrar que, no fim do "BBB 24", Isabelle teve uma relação com Matteus, que havia se envolvido com Deniziane dentro da casa.