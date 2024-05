Thammy - Reprodução/Instagram

ThammyReprodução/Instagram

Publicado 11/05/2024 18:10

Rio - Thammy Miranda, vereador em São Paulo e homem trans, falou sobre sua identidade de gênero em uma entrevista recente ao podcast "Flow", declarando que não se recorda que nem sempre foi visto socialmente desta forma. O filho de Gretchen explicou que tenta não levantar o que chama de "bandeiras".

"Não me lembro que sou um homem trans. É péssimo eu falar isso, porque a militância vai cair em cima de mim agora mais do que nunca. Mas estou sendo sincero, abrindo o meu coração: eu não me lembro, mas sei da representatividade que eu tenho", disse ele.

O político iniciou a transição de gênero em 2014 e enfatizou seu foco no trabalho. Ele quer ser lembrado pelo o que chama de "competência política" e não apenas por ser um homem trans. "O que importa são as coisas que eu estou fazendo, se eu estou fazendo um bom trabalho", acrescentou.

"Pouco importa o que eu sou, com quem eu durmo. O que eu quero que as pessoas vejam em mim é a minha competência, não porque eu sou 'o primeiro homem trans a fazer isso ou aquilo', ou que chegou na política. Quero quer as pessoas tenham uma referência de mim como um político que faz", argumentou.



Sobre as críticas da militância, ele afirmou: "A militância ficou muito chateada comigo, mas eu quero ser reconhecido pela minha competência. Algum vereador fala: 'eu sou um homem cis, hétero?' Eu seria muito infeliz se eu não pudesse ser do jeito que eu sou hoje. Eu era tão infeliz".

Homem trans é uma pessoa que nasceu do sexo feminino, mas se identifica com o gênero masculino e passa a viver como tal. Eles podem ou não realizarem procedimentos médicos e estéticos como terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual para alinhar o corpo a identidade.