Alexandre Frota participa de resgate de animais de estimação no Rio Grande do SulReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 12:34 | Atualizado 11/05/2024 12:35

Rio - Alexandre Frota publicou um vídeo em suas redes sociais, neste sábado (11), onde mostra uma mulher reencontrando seu cachorro. Na legenda, o ex-deputado federal, que está no Rio Grande do Sul, rebateu as críticas e disse que não vai parar.



"Pois é, fale para ela que vc não gosta do Alexandre Frota, que eu quero aparecer, fale p ela que eu não deveria estar no Rio Grande do Sul ajudando a salvar vidas e os animais . Venha criticar nosso trabalho voluntariado , critique o @pedroscooby , eu o @negodi , o qq um que esteja aqui enfiado no front .Mas pergunte a ela o que achou de ter seu Pet de volta ? Resgatado de um telhado três dias depois . E vamos continuar vc gostando ou não", disse o ator, citando o surfista Pedro Scooby e o influenciador Nego Di, que também estão como voluntários.



O ex-deputado vem trabalhando no resgate de animais de estimação que ficaram ilhados em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Em um vídeo publicado na quinta-feira (9), Frota recebeu diversas critícias de seguidores. "Precisa se mostrar?", "Tipo do cara que só vai para aparecer" e "Oportunista" foram alguns dos comentários no post.