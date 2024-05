Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam namoro - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam namoroMarcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 11/05/2024 07:43

São Paulo - Wanessa Camargo, de 41 anos, revelou na noite desta sexta-feira (10), quando fez o seu primeiro show após o "BBB 24", que reatou o namoro com Dado Dolabella, de 43. O casal havia anunciado a separação após a eliminação da cantora da casa mais vigiada do Brasil.



"A gente conversou bastante e está dando uma chance para a gente mais uma vez porque é uma história longa. E a gente sempre pode batalhar pelo amor", disse a artista para o Gshow sobre o músico, que foi visto na apresentação.

Vale lembrar que os dois foram flagrados juntos em abril deste ano, durante um encontro organizado por Yasmin Brunet, no Rio de Janeiro. apresentação de Wanessa contou com a presença de brothers que participaram da edição do programa ao lado dela, como Michel, Yasmin Brunet, Pitel, Fernanda e Raquele, que também fez uma participação especial no show.