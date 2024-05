Rafa Justus - Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2024 22:05

Rio - Rafa Justus compartilhou neste sábado (11) os motivos por trás da decisão de realizar uma cirurgia plástica no nariz aos 14 anos. Em resposta a uma pergunta feita nas redes sociais, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro explicou que recebeu apoio integral de sua família.

No relato, Rafa Justus detalhou que passou pela rinoplastia e também pelo procedimento para corrigir desvio de septo em março deste ano. Diversas pessoas questionaram a adolescente por não esperar completar 18 anos para optar pela cirurgia.

"Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que eu queria", disse ela.

A jovem também garantiu que está satisfeita com os resultados da cirurgia. "Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa idade, importa a felicidade", declarou ela. Ticiane Pinheiro está casada com César Tralli desde 2017.