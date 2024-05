Xanddy - Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2024 15:41

Rio - Xanddy contou em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda" neste sábado (11) que é constantemente confundido com Léo Santana, por conta das supostas semelhanças físicas. Entretanto, o primeiro tem 44 anos e canta samba e pagode, enquanto o segundo tem 36 anos e faz músicas no gênero swingueira.

Marido de Carla Perez, Xanddy até mesmo relatou que discutiu com uma mulher dentro de um aeroporto por ela confundi-lo com Léo Santana e insistir no assunto. O mal-entendido foi resolvido pela produtora do artista.

"Antes de ontem briguei com uma moça no aeroporto, porque insistiu que eu era Léo Santana. Ela queria uma foto e eu dizendo: 'Não sou Léo Santana', e ela: 'É sim!'", contou ele. Léo Santana, por sua vez, reagiu à história e afirmou que também enfrenta situações similares.

"Eu sofro com isso também", comentou ele. "Normal, normal! Todo lugar que chego querem que eu dance 'Segura o Tchan', e eu nunca nem fui do 'É o Tchan'", respondeu Roseane Pinheiro, ex-finalista do concurso "Morena do Tchan" de 1997.