Juliana Didone fala sobre vídeo que gerou críticas na webReprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 14:37

Rio - Juliana Didone veio à público na noite deste sábado (11) para explicar o vídeo feito pela atriz na última terça-feira (7), que rendeu diversas críticas na web. Na publicação, que foi apagada logo depois, a artista pedia ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul em forma de poema

"Eu sou gaúcha e o que aconteceu e está acontecendo me afeta muito emocionalmente e afeta pessoas muito próximas a mim. Acabei me perdendo completamente nos meus sentimentos e usando uma linguagem que muitas vezes eu uso aqui no Instagram para me comunicar", começou Didone, afirmando ainda que entendeu ter escolhido uma forma errada para falar sobre o assunto.

"É de uma gravidade enorme para todos nós. Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas. Aprendi essa lição", acrescentou.

A atriz também comentou sobre a repercussão da publicação nas redes sociais. "No meio disso tudo descobri ontem que o vídeo foi escalonando, virou uma coisa grande, e que virei meme na internet. Fiquei chateada, sendo sincera com vocês, fiquei constrangida".

Juliana diz ainda que chegou a ser procurada para comentar a polêmica, mas decidiu não falar. "Não tenho nada para comentar, só lamentar. A grande verdade é que esse meu equívoco, o desconforto que estou sentindo com essa situação, não é nada e nem existe se comparado com a dor da minha terra e meus conterrâneos", concluiu.