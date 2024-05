Nadja Haddad - Reprodução/Instagram

12/05/2024

“Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido pelo nosso José”, compartilhou Nadja nas redes sociais.“Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar. Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar”, acrescentou ela.Ela também agradeceu o carinho e apoio recebidos. “Toda vez que uma mãe chora, todas as mães choram junto. Receba o meu amor e o meu abraço apertado. Deus conforte o coração de todos vocês”, lamentou uma seguidora.