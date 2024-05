Lumena Aleluia - Reprodução/Instagram

Rio - A influenciadora digital Lumena Aleluia, conhecida por sua participação no "BBB 21", compartilhou neste domingo (12) um momento íntimo ao revelar a perda de um bebê dois anos atrás. Esta foi a primeira vez que ela falou publicamente sobre o drama que viveu em silêncio.

Nas redes sociais, Lumena explicou que decidiu compartilhar essa história para "encerrar um ciclo". Apesar de não entrar em detalhes sobre a situação, ela expressou sua gratidão ao espírito do bebê que esteve presente em sua vida por alguns meses. Nas redes sociais, Lumena explicou que decidiu compartilhar essa história para "encerrar um ciclo". Apesar de não entrar em detalhes sobre a situação, ela expressou sua gratidão ao espírito do bebê que esteve presente em sua vida por alguns meses.

"Em 2022, fui mãe por apenas alguns meses. Dividir isso com vocês faz parte do encerramento de um ciclo muito importante em relação a esse capítulo da minha vida. Hoje, finalmente curada das dores emocionais e físicas decorrentes de um aborto espontâneo, tomo coragem para agradecer a esse espírito de luz que cumpriu sua missão juntamente com minha alma e meu ventre", escreveu ela.

"Uma etapa que significou uma mistura de sentimentos e sensações. Foi vivida em silêncio, compartilhada entre poucos (minha eterna gratidão às minhas mães, minhas irmãs e amigos). Ainda guardo em mim o sonho de ser mãe. Sem qualquer romantização, acredito fielmente na potência dessa experiência para qualquer ser humano. Parabéns a todas as corajosas", concluiu.