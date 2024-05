Viih Tube e Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2024 17:19 | Atualizado 12/05/2024 17:29

Rio - Viih Tube compartilhou neste Dia das Mães (12) momentos de um evento íntimo que realizou com familiares e amigos para revelar o sexo do bebê que está gestando . Ela emocionou a todos ao anunciar que está a espera de um menino.

O bebê é o segundo filho de Viih Tube, que também é mãe de Lua, de um ano. Ambos os filhos são frutos do relacionamento da influenciadora digital com Eliezer. Visivelmente emocionada, ela reagiu ao sexo do bebê com surpresa.



A influenciadora e o marido embarcaram em um enorme balão com os olhos vendados e, após uma contagem regressiva, vieram bolas e confetes azuis. Os fãs e seguidores de Viih Tube inundaram as redes sociais com mensagens de felicitações e votos de amor.