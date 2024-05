Grávida do segundo filho, Viih Tube mostra barriguinha - Reprodução

Publicado 09/05/2024 22:32

Rio - Grávida de seu segundo filho, Viih Tube utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para mostrar o tamanho de sua barriguinha. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que já é mãe de Lua, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Eliezer, revelou que entrou no quarto mês de gestação.

"Deixa eu mostrar para vocês como que está a barriguinha que eu já sinto que apareceu. Eu já entrei no quarto mês, né? Então...", afirmou.

Viih e Eliezer anunciaram a segunda gravidez no "Mais Você", da TV Globo, no fim de abril . Na ocasião, Lua usava uma roupa com a frase: 'Promovida a irmã mais velha". Viih, então, falou sobre a nova gravidez. "A gente estava querendo desde que a Lua nasceu. Só respeitar o meu corpo, um tempinho. Meu corpo não foi como de outras mães, que volta rápido. Na hora que eu desapeguei de corpo, estética, foi voltando".

O chá revelação para descobrir o sexo do bebê será realizado neste domingo (12), no Dia das Mães.