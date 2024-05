Mel Maia posa de biquíni ao renovar bronzeado - Reprodução / Instagram

Publicado 10/05/2024 17:25

Rio - Mel Maia, de 20 anos, aproveitou um dia de piscina nesta sexta-feira (10) e ainda renovou a marquinha de biquíni. Nas redes sociais, a atriz compartilhou cliques exibindo as curvas e detalhes do seu rosto.

Fãs da artista elogiaram a beleza natural de Mel. "A garota mais linda do Brasil", elogiou uma seguidora. "Um dia a gente chega lá, inspiração", disse mais uma. "Espetáculo de mulher", afirmou a internauta. "Gostosa não, além!", declarou.No dia 3 de maio, a jovem completou 20 anos e aproveitou a data com uma viagem na companhia dos amigos e do namorado, o surfista português João Maria Pereira. O casal assumiu o romance no último Réveillon.