Léo Santana, Lore Improta e a filha Liz na praia - Reprodução / Instagram

Léo Santana, Lore Improta e a filha Liz na praiaReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2024 21:53

Rio - Lore Improta compartilhou no Instagram momentos da viagem que está fazendo com o marido Léo Santana e a filha casal, Liz. A família está curtindo uns dias de férias no Ceará. O casal trabalhou muito no carnaval e agora está aproveitando para descansar e recarregar as energias.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

"Nosso dia no paraíso. Gratidão Deus pela minha família e saúde", escreveu a dançarina.

Lore e Léo Santana comemoraram três anos de casamento na terça-feira, 20 de fevereiro, e se hospedaram no Carmel Taíba Exclusive Resort, um hotel cinco estrelas localizado na Praia de Taíba, no litoral cearense.