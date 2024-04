Rafaela e Fabiana Justus - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/04/2024 20:13

Rio - Rafa Justus, 14, irmã mais nova de Fabiana Justus, 37, postou stories do Instagram celebrando o sucesso do transplante de medula óssea da irmã mais velha, que está internada há 22 dias com câncer de medula por conta de um diagnóstico de leucemia mielóide aguda.

Com foto da empresária em leito de hospital e com o quarto do Albert Einstein, hospital em São Paulo, cheio de balões, a atriz mirim escreveu: "Obrigada, Deus! Fabi Justus, nossa guerreira! Admiro tanto sua força nesse processo que não foi nada fácil! Mas agora vamos comemorar a sua vida! Você venceu!".

Post de Rafa Justus para Fabiana Justus no Instagram Foto: Reprodução / Redes Sociais

Fabiana também compartilhou em post na plataforma o sucesso do transplante, relacionando a data ao seu aniversário de casamento com empresário Bruno Levi D'Ancona, em 2011.

"Dia 09/04 que já era um dos dias mais felizes da minha vida, agora se tornou um grande marco para mim além de tudo. Coincidências? Ou sinais?! Depois de um eclipse poderoso, 'lá veio o sol' e "clareou" a minha vida".

Sacha Chryzman, mãe da socialite, fez coro aos números: "Dia 9 que vc nasceu!! Dia 9 que vc casou!!! Salve o Dia 9!!!", escreveu. Apesar da melhora graças a cirurgia, ainda não há expectativa de alta.