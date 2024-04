Juliette compartilha registros de viagem para Boston - Reprodução

Publicado 10/04/2024 19:59

Rio - Juliette publicou, nesta quarta-feira (10), uma série de fotos de sua viagem para Boston, nos Estados Unidos, onde palestrou em uma conferência na Universidade de Harvard . Os cliques chamaram a atenção do namorado da influenciadora, Kaique Cerveny, que não perdeu a oportunidade de elogiar a amada.

"Boston", escreveu Juliette na legenda da publicação onde mostra registros no local. O atleta de crossift, então, exaltou a beleza da influenciadora. "Perfeita", afirmou. Além dele, os seguidores também fizeram questão de enaltecer a artista. "Como é que pode a pessoa ser tão linda desse jeito? Chega a ser um desacato", disse uma internauta. "Deixa ela com as fotinhas dela", brincou outra. "Linda demais", ressaltou uma pessoa.

Além de Juliette, Gil do Vigor, Tiago Liefert, Ivete Sangalo e Jade Picon também participaram da conferência.

