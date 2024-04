Vanessa Lopes compartilha registros na Amazônia - Reprodução

Vanessa Lopes compartilha registros na AmazôniaReprodução

Publicado 10/04/2024 15:48

Rio - Vanessa Lopes utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (10), para compartilhar uma série de fotos de sua viagem para a Amazônia. A influenciadora, que tem aproveitado o contato com a natureza no local após ter desisto do "BBB 24", da TV Globo , recebeu diversos elogios com os registros.