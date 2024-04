MC Bin Laden se derrete por Giovanna - Reprodução / Instagram

MC Bin Laden se derrete por GiovannaReprodução / Instagram

Publicado 10/04/2024 15:30 | Atualizado 10/04/2024 16:56

Rio - MC Bin Laden e Giovanna, que viveram um romance dentro do 'Big Brother Brasil", voltaram a flertar nesta quarta-feira (10) após serem eliminados do programa. Os ex-BBBs apareceram juntos nas redes sociais e trocaram elogios.

No vídeo, o cantor enaltece a mineira. "Ó como ela vem, como ela tá linda, ave Maria. Como não me apaixonar por uma mulher dessa? Olha o sorrisão. Caramba, tá gata. Tá linda demais"."Pelo amor de Deus, hein. É brincadeira... Obrigada viu, você é muito gentil", respondeu Giovanna.Bin afirmou que ele e Giovanna estão dando mais uma chance ao romance. Durante entrevista à Rádio Globo, o funkeiro contou que os dois ainda estão ficando fora do programa e que Tadeu Schmidt foi o grande cupido da história: "Na casa, eu falei que se tivesse a oportunidade iria lutar para ficar com ela, para conversar melhor. Quando ela saiu, o Tadeu deu a deixa e falou pra ela: 'Ele está no Rio, hein'. O Tadeu me fortaleceu", disse ele, na ocasião.