Dani Calabresa - Foto: Van Campos / Agnews

Publicado 10/04/2024 21:58

A comediante Dani Calabresa mostrou, nesta quarta-feira (10), a transformação do loiro para o ruivo. Nas redes sociais, a artista postou um vídeo bem-humorado em que vai atrás de pizzas sabor "ruivo calabresa". O vídeo ainda contou com a participação do marido de Dani, o publicitário Richard Neuman.

Os seguidores da celebridade paulista elogiaram a humorista. "Ariel, é você?", perguntou um. Outro fã fez uma referência à personagem noiva de Frankenstein, interpretada por Dani Calabresa no musical "O Jovem Frankenstein". "Tá a cara da Elizabeth Benning", afirmou. Os seguidores embarcaram na brincadeira e chegaram a pedir o tom de tinta "ruivo calabresa" nas prateleiras das lojas.