Pedro Scooby desabafa após o enterro do pai - Reprodução / Instagram

Publicado 10/04/2024 19:34 | Atualizado 10/04/2024 20:02

Rio - Pedro Scooby, de 35 anos, desabafou nesta quarta-feira (10) através do Stories no Instagram, após o enterro do pai, que morreu no último domingo (7) . O surfista, que não tinha uma boa relação com o genitor, acredita que só ficará com boas memórias.

"Fala galera bom, passei por um momento difícil, ontem foi o enterro do meu coroa. Bom, não tem nem o que falar a gente não tinha uma boa relação, mas que quando eu era moleque a gente teve o bons momentos juntos", iniciou o ex-BBB.

"Agora na pandemia eu levei as crianças para conviver com ele um pouco, tivemos bons momentos também. Acho que o que fica são as memórias boas, né que aconteceu de ruim vai embora e ficou de lembranças boas. Coisas mais que eu mais gosto na vida eu aprendi com ele, montar a cavalo… e é isso vida que segue os filhos depende de mim bem escola nova dele. Queria agradecer a todos os amigos das pessoas que se preocuparam mandaram mensagem, é isso?", finalizou.

Em algumas entrevistas, Scooby contou que começou a conviver menos com o pai a partir dos 10 anos. O surfista disse que o pai foi preso quando ele ainda era adolescente, então precisou sustentar a casa com o dinheiro que ganhava no esporte.

Em 2022, Scooby revelou que os dois estavam se reaproximando. "Graças a Deus hoje falo com meu pai. Não queria carregar o arrependimento de não ter tentado [fazer as pazes] e uma coisa acontecer com um de nós dois", disse ele, na ocasião.