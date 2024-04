Pedro Scooby anuncia a morte do pai - Reprodução do Instagram

Publicado 07/04/2024 13:36 | Atualizado 07/04/2024 14:02

Rio - Pedro Scooby usou o Instagram, neste domingo, para anunciar a morte do pai. O surfista compartilhou algumas imagens da infância com o familiar, que citou a relação distante entre deles e falou sobre o luto.

"Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais! Independente das suas escolhas, que acabaram nos afastando, você era meu pai e me resta acreditar que você esteja em paz em um lugar tranquilo! Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada. Quem sabe a gente não se encontra por aí e bota o papo em dia! Descanse em paz pai! Te amo", escreveu o ex-BBB.

Scooby recebeu o apoio da mulher, Cintia Dicker. "Força amor!! Converse com ele, ele vai te ouvir!", disse a modelo. Os amigos do surfista também enviaram mensagens de apoio através dos comentários da postagem. "Fica na paz, meu mano. Grande abraço", disse Felipe Andreolli. "Sinto muito, Pedro", afirmou Patricia Dejesus. "Meus sentimentos", afirmou Carolina Dieckmann.

O pai de Pedro foi preso quando o surfista ainda era adolescente. Com isso, o surfista precisou sustentar a casa com o dinheiro que ganhava no esporte. Em entrevista ao "Conversa com Bial", da TV Globo, em 2022, Scooby revelou que os dois estavam se reaproximando. "Graças a Deus hoje falo com meu pai. Não queria carregar o arrependimento de não ter tentado [fazer as pazes] e uma coisa acontecer com um de nós dois".