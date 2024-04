Sabrina Sato beija o namorado Nicolas Prattes - Reprodução do Instagram

Publicado 07/04/2024 10:32

Rio - Nicolas Prattes, de 26 anos, participou de uma maratona em Paris, na França, na manhã deste domingo, e contou com a torcida da família no local. A namorada do ator, Sabrina Sato, acompanhou o desempenho do amado e segurou um cartaz com a frase "Nicolas, nós amamos você! Parabéns". Ela ainda deu um beijinho no artista após ele cruzar a linha de chegada.

No Instagram Stories, Sabrina compartilhou uma foto do momento e escreveu: "Nosso campeão". Em sua rede social, Nicolas vibrou com seu desempenho na maratona e contou que bateu seu recorde. Correu mais de 42 km, em 02h46m28s.

Na ocasião, Nicolas também recebeu o carinho da mãe, Gisele Prattes, e da irmã, Fernanda.