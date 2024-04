MC Bin Laden prestigia show de Bruno e Marrone - Bruno Henrique / Divulgação

Publicado 07/04/2024 12:34

Rio - Eliminado do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, MC Bin Laden marcou presença no show de Bruno e Marrone, no Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. Dono do hit "Tá tranquilo, tá favorável", o cantor estava acompanhado da mãe, Marisa, e da tia, Maísa. Na plateia, ele soltou a voz ao som de "Inevitável" e "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer".

Nos bastidores, Bin recebeu o carinho da dupla e compartilhou com os fãs, no Instagram Stories, um registro do momento. "Satisfação enorme conhecer vocês", escreveu ele na legenda. Na casa de shows, o funkeiro foi bastante assediado pelos fãs e atendeu aos pedidos de fotos.