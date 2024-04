Rafa Kalimann promove festa de aniversário no Rio - Reprodução do Instagram

Rafa Kalimann promove festa de aniversário no RioReprodução do Instagram

Publicado 07/04/2024 11:59

Rio - Rafa Kalimann completou 31 anos no dia 2 de abril, mas vai comemorar o novo ciclo em grande estilo neste domingo. A influenciadora digital mostrou aos seguidores, através do Instagram Stories, a vista do local da festa e adiantou que a celebração terá um show do cantor Nando Reis.

fotogaleria

"Hoje eu acordei diferente! Acordei onde vai ser minha festa. Olha que benção de Deus esse lugar. Aqui é o Pão de Açúcar e o Cristo fica bem ali, mas está tapado hoje. Ali é o palco do show do Nando Reis. Muito especial, né? Que sonho!", comentou a ex-BBB.