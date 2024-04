Jade Picon se emociona e chora após apresentar palestra em Harvard - Reprodução / Instagram

Publicado 07/04/2024 20:00 | Atualizado 07/04/2024 20:04

Rio - Jade Picon, de 22 anos, comemorou ao se apresentar em uma conferência na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, neste domingo (7). Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz compartilhou algumas partes de seu discurso e se mostrou emocionada ao comentar sobre a experiência. Durante o evento, a influenciadora falou sobre conhecimento, aprendizado como atriz e empreendedora.

"Minha experiência em Harvard ficará guardada para sempre em meu coração! Que alegria!, escreveu ela na legenda da publicação."Recebi esse convite maravilhoso para mais um desafio e realização da minha vida e fui a Bosto a convite da Brazil Conference", disse.A influenciadora disse reconhecer seus conhecimentos. "O melhor que se pode fazer com o privilégio é trabalhar para que ele se estenda aos outros. Eu sei que sou extremamente privilegiada por vários motivos e como os privilégios me abriram muitas portas. Então, pensando em toda a minha influência, meu propósito é inspirar as pessoas para algo positivo", declarou.Jade não foi a única a palestrar em Harvard, outros famosos como Juliette, Ivete Sangalo, Gil do Vigor, Tiago Leifert e Karol Conká também estão no local para dividir seus conhecimentos.