MC Bin Laden, Leidy Elin e Luigi curtem dia de sol na Barra da Tijuca - Dilson Silva / Agnews

Publicado 07/04/2024 15:25

Rio - Fora do "BBB 24", MC Bin Laden, Leidy Elin, e Luigi se reencontraram em uma praia do Rio, na tarde deste domingo. Os ex-BBBs se divertiram nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, colocaram o papo em dia, beberam drinks e água de coco. No local, eles também deram um show de simpatia e atenderam ao pedido de fotos dos fãs.

No Instagram, o dono do hit 'Tá Tranquilo, Tá Favorável' compartilhou uma foto com os amigos. "Gnomo vive", escreveu na legenda. A trancista também mostrou alguns registros do encontro em sua rede social. "Tiramos o dia pra curtir hoje. Os gnomos vão fofocar nessa praia", avisou Leidy.