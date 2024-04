Palomma Duarte - Reprodução do Instagram

Publicado 07/04/2024 10:56

Rio - Palomma Duarte, de 46 anos, deixou os internautas babando por sua beleza e boa forma ao posar para um clique na cama, durante um momento de preguiça, neste domingo Na imagem, publicada no Instagram, a atriz aparece deitada e com uma parte do corpo coberta por um lençol.

"Domingando", escreveu ela na legenda. Os admiradores de Palomma não pouparam elogios a ela. "Eita. Perfeita demais", disse um internauta. "Linda e gostosa", opinou outro. "Poesia em forma de mulher", comentou uma terceira pessoa.

Palomma é casada com o ator Bruno Ferrari e os dois são papais de Antônio. A atriz também é mamãe de Maria Luiza, fruto da antiga relação com Renato Lui, e de Ana Clara, da união com o ator Marcos Winter.