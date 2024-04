Gil do Vigor posa ao lado de Juliette, Tiago Leifert e Ivete Sangalo durante conferência em Harvard - Reprodução / Instagram

Gil do Vigor posa ao lado de Juliette, Tiago Leifert e Ivete Sangalo durante conferência em Harvard Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2024 21:29 | Atualizado 06/04/2024 21:33

Rio - Gil do Vigor publicou neste sábado (6), em seu Instagram, cliques ao lado de Juliette, Tiago Leifert e Ivete Sangalo. Os artistas estão na universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, para o "Brazil Conference 2024" onde eles palestraram.

fotogaleria

"Brasil representando em Harvard!", escreveu o economista na legenda da publicação.Nos comentários do post, famosos e internautas ficaram empolgados com o encontro. "Aiii Brasil!!!", brincou Ivete Sangalo. "Amooooo", disse Juliete. "Para tudo! O verdadeiro significado de virgor", afirmou a seguidora. "Meu Gilzinho só vence e eu fico feliz por suas conquistas", enalteceu o fã.Nesta noite, Gil mostrou seu reencontrou Tiago Leifert em Boston , nos Estados Unidos, e ainda ganhou uma carona do apresentador para uma balada. Na balada, Gil encontrou Karol Conká, que participou do "BBB 21" junto do economista, que também estava palestrando em Harvard.