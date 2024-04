Bruna Biancardi comemora seis meses de Mavie após a bebê passar por cirurgia - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi comemora seis meses de Mavie após a bebê passar por cirurgia Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2024 20:39

Rio - Bruna Biancardi celebrou neste sábado (6), o "mesversário" de seis meses de Mavie, sua filha com Neymar. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou um vídeo em homenagem à pequena, que nasceu no dia 5 de outubro de 2023.

fotogaleria

"Feliz 6 meses, minha vida. Obrigada por tanto!", escreveu Bruna na legenda do Instagram.Recentemente, Mavie teve que passar por uma cirurgia de frenectomia, indicada para quem tem a língua presa. Bruna chegou a dar detalhes sobre o procedimento aos internautas."Estou vendo que saiu em alguns lugares o procedimento que a Mavie fez do freio da língua. Uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Quando nascem, depois de umas horinhas, vê que tem o freio da língua, a linguinha presa e já fazem", declarou"Eu ia comentar sobre isso, chamar profissionais que estão envolvidos, para informar vocês do que se trata. Era um assunto que eu não fazia noção da importância de ter uma fono na hora do parto. Queria contar mais para frente, quando passasse, mas não vou fazer isso, estou cansada desses abutres da internet. Mais um assunto que não vou falar aqui, mas queria falar que é uma coisa normal", explicou.