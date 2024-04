Bárbara Evans celebra o batizado dos filhos gêmeos - Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2024 16:33 | Atualizado 06/04/2024 18:53

Rio - Bárbara Evans batizou neste sábado (6), os filhos gêmeos Álvaro e Antonio, fruto do seu casamento com Gustavo Theodoro. Os bebês, que estão com quatro meses, ganharam um festão para celebrar o momento especial, com direito a muitas flores e família com looks brancos combinando.

Através do Instagram, a influenciadora mostrou detalhes da decoração do evento, toda em tons de branco. A cerimônia aconteceu numa capela e logo após, os convidados se reuniram para um almoço.

Além dos gêmeos, Bárbara e Theodoro são pais de Ayla. Na última quarta-feira (3), a pequena comemorou seu aniversário de 2 anos com uma festa luxuosa em São Paulo, com o tema "Haras da Ayla".