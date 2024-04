ZIRA3 S10 SAO PAULO 10/08/01 ZIRALDO DIA DOS PAIS CIDADES OE ZIRALDO PARTICIPA DE ENCONTRO COM CRIANCAS NO CENTER NORTE AUTOGRAFANDO LIVRO DE SUA AUTORIA FOTO MARCELO XIMENEZ/AE - MARCELO XIMENEZ/estadão conteúdo

ZIRA3 S10 SAO PAULO 10/08/01 ZIRALDO DIA DOS PAIS CIDADES OE ZIRALDO PARTICIPA DE ENCONTRO COM CRIANCAS NO CENTER NORTE AUTOGRAFANDO LIVRO DE SUA AUTORIA FOTO MARCELO XIMENEZ/AEMARCELO XIMENEZ/estadão conteúdo

Publicado 06/04/2024 18:10

Rio - Famosos usaram as redes sociais neste sábado (6), para lamentar a morte de Ziraldo, criador de "O Menino Maluquinho", que morreu aos 91 anos, dormindo em seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nomes como Walcyr Carrasco, Zeca Camargo, Mauricio de Sousa e Xuxa compartilharam homenagens ao autor e cartunista. O Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pela morte do artista, que passou praticamente toda a vida na Cidade Maravilhosa.



fotogaleria

"Que tristeza! Não tenho palavras. Perdi mais que um grande amigo. Perdi um irmão. Das letras, dos traços e da vida! Mas ele estará sempre aqui em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos, de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!", disse Mauricio de Sousa.

"Quem nos deixou hoje foi o cartunista Ziraldo, criador de 'O menino maluquinho'. Suas histórias marcaram a infância de muitos e continuam a encantar gerações. Obrigado pela sensibilidade, Ziraldo! Descanse em paz!", declarou Walcyr Carrasco.

"Foi no seu programa, Etcétera, que a minha vida na televisão começou... Desde então você sempre fez parte da minha vida, da minha história, da história da Fundação e de tantas crianças. Obrigada por tudo que você plantou e um beijo no seu coração. Vai com Deus", afirmou Xuxa.



"Choram todos os meninos maluquinhos - de todas as idades. Ziraldo, gênio Flicts, se despede. Viva Ziraldo!! 1933-2024", escreveu Zeca Camargo.



"Morreu o Ziraldo, um dos meus heróis. O Menino Maluquinho foi o primeiro livro que eu li sozinho, acho que com uns 6 anos, e até hoje minha vida é regida pelo impacto daquela experiência", falou Chico Barney.



"O Brasil hoje mais triste. Subiu pro outro plano nosso grande artista Ziraldo! Merece toda a paz espiritual depois de engrandecer tanto nosso mundo. Todo meu carinho e sentimentos de luz à toda Família Alves Pinto que tanto amo", lamentou Emanuelle Araujo.



"Eu amo Ziraldo.Não sei dizer adeus a ele. Não sei dizer adeus a ele… Meus sentimentos à família e ao Brasil", falou Matheus Nachtergaele. "Descanse em paz, mestre!", disse Evandro Mesquita.

Confira as homenagens: