Morre Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, aos 91 anos Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2024 16:41 | Atualizado 06/04/2024 18:36

Rio - Ziraldo, desenhista, jornalista e escritor, morreu aos 91 anos, neste sábado (6). Ele nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. O autor marcou uma geração de leitores, se tornou um nome essencial e grande incentivador da literatura infanto-juvenil.

"Ler é mais importante do que estudar", dizia Ziraldo.



A carreira profissional começou na revista Era Uma Vez com colaborações mensais. Trabalhou depois no jornal Folha da Manhã e na revista O Cruzeiro. Em 1960, Ziraldo lançou Pererê, a primeira revista brasileira de quadrinhos e colorida de um só autor.



Desde pequeno mostrou o dom para a arte e com apenas seis anos teve seu desenho seu publicado no jornal Folha de Minas.

Ziraldo fundou, com outros humoristas, "O Pasquim", com textos ácidos, ilustrações debochadas e personagens inesquecíveis, como o Graúna, os Fradins ou o Ubaldo, o semanário entrou na luta pela democracia.



Em 1980 lançou um dos seus trabalhos mais queridos pelo público, o livro O Menino Maluquinho, que rendeu um filme na década de 90, estrelado por Samuel Costa.



Foi casado com Vilma Gontijo, de 1958 a 2000, com quem teve três filhos, Daniela, Antônio e Fabrízia. Depois se casou novamente com Márcia Martins da Silva.