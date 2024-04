Carol Peixinho e Ana Clara são clicadas na Zona Oeste do Rio - Dilson Silva / Agnews

Carol Peixinho e Ana Clara são clicadas na Zona Oeste do Rio Dilson Silva / Agnews

Publicado 06/04/2024 15:42 | Atualizado 06/04/2024 16:00

Rio - Carol Peixinho, de 38 anos, colocou o bronzeado em dia em uma praia do Rio, neste sábado. De biquíni preto, boné e óculos escuros, a influenciadora digital exibiu as curvas perfeitas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A namorada de Thiaguinho ainda comeu camarão no local.

Outra famosa que também curtiu a tarde ensolarada na praia foi Ana Clara. De biquíni, a apresentadora, que estava acompanhada de alguns amigos, deu um show de boa forma e atraiu olhares. Simpática, a artista também atendeu ao pedido de fotos dos fãs.