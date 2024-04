Patrícia Poeta caminha na orla da Zona Sul do Rio - Dan Delmiro / Agnews

Rio - Patrícia Poeta, de 47 anos, aproveitou a manhã deste sábado para se exercitar. A apresentadora fez uma caminhada, acompanhada da nora, nutricionista Juliana Mello, na orla da Zona Sul do Rio. Com um look justinho e óculos escuros, a jornalista exibiu a boa forma durante a atividade física e ainda posou para fotos em meio às belezas do local.

DIA, Em recente entrevista ao Patrícia falou sobre sua rotina de cuidados. "Tenho dedicado um tempo para mim, me cuidando tanto por fora quanto por dentro. O que as pessoas vêem é o resultado de alguém que decidiu ser feliz consigo, que, mesmo acordando às 4:30 da manhã, acorda feliz da vida. Tenho feito também acompanhamento com meu personal, um professor de dança, minha dermatologista…são profissionais que confio e que sabem que nada comigo é extremo, pelo contrário, aqui são resultados a longo prazo: é de uma mulher real que não abre mão de jeito nenhum dos seus doces e nem de tomar sol", comenta, aos risos.

