Patrícia Poeta é apresentadora do Encontro, da TV GloboPatricia Canola / Divulgação

Publicado 24/03/2024 06:00

Rio - Resiliência significa a capacidade de superar uma situação adversa, problemática. E Patrícia Poeta sabe bem o que é isso. A apresentadora, que completa dois anos à frente do "Encontro", da TV Globo, em julho, foi vítima de comparações e comentários ofensivos nas redes sociais, durante um bom tempo, devido a sua desenvoltura no matinal. Mas com muito esforço, persistência, dedicação e jogo de cintura, a comunicadora de 47 anos conseguiu imprimir sua personalidade na atração, que foi comandada por Fátima Bernardes durante dez anos, e conquistou o carinho do público.

"Acredito com todas as minhas forças que, quando você é uma pessoa de bem, e, apesar de tudo, se mantém firme a isso, o bem volta para você. O 'Encontro' tem toda a minha dedicação. No primeiro ano, em São Paulo, respirava 24 horas por dia o programa, me envolvia em todas as etapas, chegava cedo e trabalhava até tarde. Hoje, ainda continuo chegando cedo e trabalhando até o final do dia, mas me permito fazer outras atividades também. Eu montei minha casa, por exemplo, que foi algo que demorou pela minha dedicação exclusiva ao trabalho. Hoje, o programa tem sim meu rosto, mas, principalmente, tem o rosto do público, porque sempre falo e repito: o 'Encontro' é um programa feito pelo público para o público e tenho orgulho de dizer que o fazemos pensando no que as pessoas querem ver. Cada esforço, cada dia que acordo às 4h30, vale a pena vendo o sucesso de audiência que o programa é", frisa a jornalista.

Patrícia se formou em jornalismo em em 1998. Logo depois, atuou como repórter e apresentadora na TV Bandeirantes. Em 2000, estreou na TV Globo, onde ao longo de sua trajetória profissional apresentou o "SPTV", ao lado de Chico Pinheiro, foi correspondente internacional em Nova York, apresentou o "Fantástico", dividiu a bancada do "Jornal Nacional" com William Bonner, participou da cobertura da Copa do Mundo de 2014, integrou o time de apresentadores do "É de Casa" e, atualmente, brilha no comando do "Encontro". Com grandes feitos no currículo e mais madura, Patrícia revela o que diria para ela aos 22 anos, idade em que concluiu a faculdade.



"Vai dar certo! Se esforce, lute pelo que você quer de verdade, porque vai dar certo. Sonhe, porque são seus sonhos que te levarão à frente, todas as vezes que alguém tentar te desmotivar (acredite, serão muitas!). E, acima de tudo, seja leal e ética porque isso fará toda diferença no seu dia a dia e nas relações humanas que vai construir a partir dali", diz a jornalista.

A caminhada para o sucesso não é nada fácil. No mês em que se celebra o dia mulher, temas como sobrecarga feminina, assédio, as diferenças salariais e feminicídio, ganham ainda mais destaque. A apresentadora admite que já passou por episódios desagradáveis ao longo da vida e revela como reagiu.

"Todas nós já passamos. Ser mulher é lutar para sobreviver num mundo que não está preparado para cuidar de nós. Ele não foi feito pensando na figura da mulher. Temos que nos deparar com pessoas questionando nossos feitos e conquistas. Muitas vezes temos que justificar por que estamos ocupando aquele espaço, porque tem sempre alguém para falar que uma mulher não deveria estar ali. Piadas machistas, então… isso vem às pencas, mas sabe o que nos difere? somos resilientes! O que falam que não é para nós, provamos que é. Somos dedicadas e focadas em fazer bem feito. Brinco que mulher sempre faz bem feito, para não ter que fazer duas vezes, porque temos outras atividades. Claro que a gente fica triste quando somos atacadas, diminuídas, mas eu, por exemplo, dou como resposta o meu melhor. Vou lá e faço acontecer, trago resultados. Claro que em casos de assédio ou atitudes que ultrapassem o limite, a denúncia é sempre importante", afirma a comunicadora.

Reconhecida profissionalmente, empoderada, linda e bem-sucedida, Patrícia manda um recado para as mulheres. "Nunca, jamais, em tempo algum, devemos baixar a cabeça ou nos acomodar em situações que nos firam. Não estamos aqui de favor. Nós estamos aqui porque fazemos parte do todo, porque ajudamos na construção e na evolução da sociedade. Porque apesar de um mundo pensado e construído para ser masculino, sem a presença feminina, ele não seria possível. Comemorem suas conquistas, sejam elas grandes ou pequenas - até se elas não saírem como o esperado. A tentativa já é válida, porque significa que não estamos estagnadas", destaca.

'Gosto de trabalhar'

Além da carreira artística, Patrícia agora também conduz seus trabalhos na área comercial. "Era algo que eu já queria há algum tempo. Vinha me preparando e amadurecendo a ideia. Estou neste momento que quero participar das coisas que me envolvem, desde a criação até a execução. Eu sou muito atuante na minha carreira, gosto de saber cada detalhe do que acontece, respondo minhas entrevistas, checo tudo que está sendo falado na imprensa… eu mesma posto as coisas no meu Instagram e confiro cada consulta de trabalho que chega. Enfim, sou a pessoa que gosta de ser presente, de entender o que acontece ao meu redor. Talvez seja meu lado jornalista e editora executiva por muitos anos. Comigo não tem essa de não por a mão na massa, eu ponho mesmo. Gosto de trabalhar e de participar".

O que muitos não sabem é que ela cursou pós-graduação em Cinema na Universidade de Nova Iorque, atuou em alguns curtas e dirigiu outros. A jornalista comenta a possibilidade de o público vê-la de uma maneira diferente nas telinhas. "Na frente não sei, mas por trás com certeza. Uma das finalidades de montar o escritório para cuidar da minha carreira é exatamente essa: poder participar mais do processo de criação das campanhas e até dirigi-las - como já fiz com algumas marcas. Também estou com a ideia de um documentário, que gostaria muito de dirigir, mas como vai para a linha jornalística, estou pesquisando e estudando mais para pôr em prática".

'Quase morri'

Durante a entrevista, Patrícia recorda que passou por uma cirurgia, em 2021, após uma grave inflamação na garganta. O susto fez com que ela ressignificasse a vida, revisse as prioridades e cuidasse mais da saúde. "Foi uma cirurgia de emergência em que quase morri. Foi um período muito difícil, mas que graças a Deus passou. Hoje estou 100% recuperada e cuidando muito de mim, sempre! Acho que tudo que acontece nas nossas vidas são lições para aprendermos e olharmos para dentro. Entendermos que somos finitos. Hoje se estou fazendo algo, estou focada ali, vivendo todas as experiências daquele momento. Quantas vezes a gente deseja muito algo e, quando conquista, já traça uma nova meta? Mas aí eu te pergunto, você desejou tanto aquilo e não vai desfrutar? Já vai começar o processo por algo novo? Não devemos nos acomodar, claro, mas também não podemos viver sempre em busca de algo que está no futuro e nunca no presente".



Mulher real

Nas redes sociais, a apresentadora recebe uma chuva de elogios devido a sua beleza e boa forma, principalmente nos cliques em que aparece de biquíni. Ela assume que fica radiante com os comentários e confessa que fica envaidecida com isso. "Se eu falar que não, seria mentira, a gente adora receber elogios, e é uma coisa que temos que praticar mais: elogiar ao outro, seja pela estética ou por seus feitos", acredita Patrícia, que e fala sobre sua rotina de cuidados.

"Tenho dedicado um tempo para mim, me cuidando tanto por fora quanto por dentro. O que as pessoas vêem é o resultado de alguém que decidiu ser feliz consigo, que, mesmo acordando às 4:30 da manhã, acorda feliz da vida. Tenho feito também acompanhamento com meu personal, um professor de dança, minha dermatologista…são profissionais que confio e que sabem que nada comigo é extremo, pelo contrário, aqui são resultados a longo prazo: é de uma mulher real que não abre mão de jeito nenhum dos seus doces e nem de tomar sol", comenta, aos risos.



Patricia ainda revela o segredo para chegar aos 47 anos com carinha de 20. "Digamos que o espírito e a energia são de 20 (risos). Acho que a experiência te traz uma das maiores sabedorias: de chegar a um ponto na vida e entender que está tudo bem se nem tudo for 100%. Sempre fui muito caxias, do tipo estudiosa e perfeccionista, mas chega uma hora (e a minha foi depois que quase morri!) que você entende que se não te trouxer prazer e diversão, não vale a pena. A gente tem que viver a vida e não só sobreviver. Viver o hoje de verdade, intensamente, sem ficar programando o amanhã. Hoje, me cuido muito, não só por fora, mas de dentro para fora. Procuro ser feliz, como bem, dou muitas risadas, porque rir nutri a alma, faço exercícios e procuro levar uma vida leve - mesmo com todos os desafios que vem junto com ela!".



'Adoro arrumar minha casa e lavar uma louça'

Quem vê Patrícia toda poderosa na TV não imagina que ela gosta de lavar uma louça e arrumar a casa. E essa é apenas uma das curiosidades da jornalista. "Eu sou muito caseira e solar. Amo estar ao sol - mas me protejo - adoro fazer programas com meu filho, meus pais e amigas. Adoro botar um bom samba na casa aos finais de semana e deixar tocando porque samba é uma paixão de infância. Sou viciada em séries. Difícil você me perguntar uma dos streamings que eu não tenha assistido. Já assisti até as coreanas e turcas (risos). Ah e, ao contrário de muitas pessoas, adoro arrumar minha casa e lavar uma louça. Deixar tudo do meu jeito. Para mim funciona como terapia. Acredite se quiser", declara.

Mãe e sogra coruja

A comunicadora não esconde o orgulho de ver o filho, Felipe, fruto da antiga relação com o diretor da Globo Amauri Soares. O jovem de 21 anos é DJ e produtor musical. "É uma das melhores sensações da minha vida. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos - e ver o Felipe se desenvolvendo e realizado no que escolheu profissionalmente, realmente me faz respirar aliviada. O mundo não é um lugar fácil e ver que ele está achando o lugar dele ao sol, de forma profissional e ética, me traz uma sensação de dever cumprido. Felipe puxou isso dos pais de ser dedicado à profissão. Somos muitos trabalhadores. Muito, mesmo".

Assim como a dedicação ao trabalho, Felipe também puxou a beleza da mãe, e muitas mulheres se candidataram a vaga de nora de Patrícia. O coração do DJ, no entanto, já tem dona. Ele namora a nutricionista Juliana Mello. A apresentadora diz que é uma boa sogra e elogia a nora.

"Ela me chama de 'a melhor sogrinha'. Eu fico toda boba (risos). Juju é uma menina muito querida, forte e meiga, ao mesmo tempo. E faz o Felipe muito feliz. Acho que isso já aquece o coração de qualquer mãe, né?! Eles são muito parceiros um do outro. Gosto de ver a relação dos dois. São muitos fofos! Percebeu, né?! Não sou só mãe coruja…agora virei sogra coruja também", diverte-se.