Gil do Vigor ganha carona de Tiago Leifert - Reprodução do Instagram

Publicado 06/04/2024 11:08 | Atualizado 06/04/2024 11:09

Rio - Gil do Vigor, de 32 anos, reencontrou Tiago Leifert em Boston, nos Estados Unidos, e ainda ganhou uma carona do apresentador para uma balada. O ex-BBB, que estava acompanhado de Matheus Farias e Giovanna Lia, falou sobre a situação inesperada em um vídeo publicado no Instagram Stories.

fotogaleria

"Não sou de fazer story, minha gente, mas olha… Estou em Boston e simplesmente olhem quem está dirigindo para a gente: Tiago Leifert. Gente, vocês têm noção de que Tiago está dirigindo? Para a balada. Tiago está levando para a balada. Se alguém falasse para mim, há 10 anos, que isso ia acontecer, eu duvidaria", disse. O economista ainda publicou uma foto do momento. "O mundo é incrível e pequeno".

Na balada, Gil do Vigor encontrou Karol Conká, que foi uma dos integrantes do camarote do "BBB 21". Na época, ela foi eliminada do reality com 99,17% dos votos.