Vihh Tube mostra resultados de testes de gravidezReprodução de vídeo

Publicado 06/04/2024 12:58 | Atualizado 06/04/2024 13:14

Rio - Viih Tube, de 23 anos, quer ser mamãe novamente. A influenciadora digital contou aos fãs que tenta engravidar há três meses. Em um vídeo postado no Instagram, neste sábado, a ex-BBB mostrou o resultado negativo dos testes de gravidez que fez e comentou a expectativa para ter o segundo filho.

"É… 3 meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", afirmou a ex-BBB, que é mulher de Eliezer e mamãe de Lua Di Felice, de 11 meses.

Eliezer brincou com a amada através dos comentários. "'Amor, acho que to grávida'. Devo ter escutado umas 23787651 vezes (risos)". Os amigos de Viih se manifestaram. "No tempo de Deus. Logo logo vai vir mais um neném gostoso pra gente babar", disse Gabi Martins. "Que Deus abençoe, e que em breve venha o baby", afirmou Gizelly Bicalho. "Já já o irmãozinho da Lua vem", opinou Sthefane Matos.









