Giovanna Pitel e Rodriguinho prestigiam show de Thiaguinho - Delson Silva / Agnews

Giovanna Pitel e Rodriguinho prestigiam show de ThiaguinhoDelson Silva / Agnews

Publicado 06/04/2024 08:44

Rio - A amizade entre Giovanna Pitel e Rodriguinho continua firme e forte mesmo após a eliminação deles do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Os dois prestigiaram o show da nova turnê de Thiaguinho, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira, e se divertiam bastante juntos. No local, eles ainda demonstraram muita simpatia e posaram sorridentes para fotos.

fotogaleria

No Instagram Stories, Pitel mostrou seu encontro com Thiaguinho no camarim. "Que honra conhecer você", afirmou ela. Já Rodriguinho, amigo de longa do artista, brincou com a assistente social. "Trouxe ela pra conhecer o tio".

Na mesma rede social, Thiaguinho compartilhou uma foto com Pitel. "Tive o prazer de conhecer essa querida e inteligentíssima, Giovanna Pitel. Bem-vinda a nossa vida". O artista também posou ao lado de Rodriguinho. "Meu irmão veio me prestigiar", celebrou.