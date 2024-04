Ana Hickmann e Edu Guedes - José Mário Dias / Divulgação

Publicado 06/04/2024 14:49

Rio - Ana Hickmann acompanhou o namorado, Edu Guedes, pela primeira vez em um treinamento da Porsche Cup Brasil, no Autódromo Velocitta, que fica em Mogi Guaçu, em São Paulo, nesta sexta-feira. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, deu uma voltinha na pista com o chef de cozinha e revelou o que sentiu durante a aventura em alta velocidade.

"Foi emocionante! Eu nunca tinha tido uma experiência assim. Eu pedi pra ele correr mais e adorei", afirma a apresentadora. No Instagram, Edu também celebrou a ida da amada ao local. "Ontem (sexta) foi segundo dia de treino da Porsche Cup Brasil e foi muito especial, além do treino tradicional eu pude levar a Ana para para algumas voltas rápidas", escreveu ele

Piloto por hobby, Edu Guedes está há 7 anos nas pistas da Porsche Cup, sendo campeão em 2021, na categoria Porsche GT3 3.8, e em 2023, na Porsche Carrera Rookie.













