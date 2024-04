Bianca Andrade e o namorado, Luca Daffrè - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 07/04/2024 09:00

Rio - Bianca Andrade marcou presença no show de L7nnon, no evento Tim Noites Cariocas, no Morro da Urca, Zona Sul do Rio, neste sábado, acompanhada do namorado, Luca Daffrè. No local, a influenciadora digital e o modelo italiano estavam no maior clima de romance e foram flagrados aos beijos.

Bianca assumiu o namoro com Luca em março. Neste mês, ele desembarcou no Brasil para passar uma temporada com a amada. A ex-BBB, no entanto, contou aos fãs recentemente que não pretende expor tanto seu relacionamento nas redes sociais.

"E o boy, amiga? (risos) Tão gostoso ver seu modo romântica", perguntou uma seguidora em uma caixinha de perguntas no mês passado. "Fofa. 80% das perguntas foram sobre isso, mas decidi deixar esse assunto para o meu campo do privado por enquanto, tá? É tudo muito novo para mim e eu mereço viver isso de forma leve e amorosa", disse.