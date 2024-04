Ludmilla recebe o carinho dos fãs em aeroporto do Rio - Victor Chapetta / Agnews

Ludmilla recebe o carinho dos fãs em aeroporto do Rio Victor Chapetta / Agnews

Publicado 07/04/2024 09:30

Rio - Uma das atrações do festival Coachella, Ludmilla embarcou com a mulher, Brunna Gonçalves, no Aeroporto do Galeão, no Rio, na noite deste sábado, rumo a Califórnia. No local, a cantora foi surpreendida por uma legião de fãs, que cantaram suas músicas e ainda formaram a palavra "Ludchella" com balões dourados. Simpática, ela posou para fotos e agradeceu o carinho de seus admiradores.

"Mentira. Olha o povo aí. Que tudo, gente", disse Lud em um vídeo publicado no Instagram Stories."Que coisa linda. Obrigada por tudo. Amo muito vocês", escreveu a artista na legenda. Em seguida, a cantora também vibrou com o novo desafio profissional. "Indo ali escrever mais um capítulo da minha longa história", comentou.