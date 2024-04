Ludmilla abre álbum de fotos dos ensaios para o Coachella - Reprodução / Instagram

Ludmilla abre álbum de fotos dos ensaios para o Coachella Reprodução / Instagram

Publicado 10/04/2024 17:08 | Atualizado 10/04/2024 17:12

Rio - Ludmilla compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (10) registros dos ensaios de seu show no festival Coachella, nos Estados Unidos. A cantora se apresenta nos dias 14 e 21 de abril, no palco principal do festival. Nas imagens, Lud ainda mostrou uma foto com a rapper Saweetie e um vídeo com Brunna Gonçalves em um jogo de basquete.

"Pré Ludchella", escreveu a artista na legenda da publicação.

A artista fará sua estreia no Coachella, no último dia do evento e será responsável por abrir o palco principal. Ludmilla entra às 14h50 no horário local do festival, ou seja, às 18h50 aqui. Depois dela, o palco principal, chamado de Coachella Stage, receberá YG Marley, Carin León, Bebe Rexha, J Balvin e Doja Cat.