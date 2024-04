Iza namora o jogador Yuri Lima - Reprodução / Instagram

Publicado 10/04/2024 17:32 | Atualizado 10/04/2024 18:42

Rio - A cantora IZA, 33 anos, está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

A artista completa na quinta-feira (10) três meses de gestação. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias no "Fofocalizando", do SBT, e confirmada pela assessoria do artista ao jornal O DIA nesta quarta-feira (10).

"A assessoria confirma que a IZA está grávida, mas não temos mais nenhuma informação. Na sexta-feira ela vai se pronunciar nas redes dela", disse a assessora.

O sexo do bebê ainda não foi revelado pela artista, IZA e Yuri estão juntos desde o Réveillon de 2023 e assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado.