Dani Calabresa se casa com Richard Neuman - Reprodução do Instagram/Lan Rodrigues

Dani Calabresa se casa com Richard NeumanReprodução do Instagram/Lan Rodrigues

Publicado 15/11/2022 08:37 | Atualizado 15/11/2022 08:44

Rio - A humorista Dani Calabresa e o publicitário Richard Neuman se casaram, na noite desta segunda-feira, em São Paulo. A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares do casal. Com direito a terno personalizado, Pingo, cachorro dos noivos, também participou da celebração.

fotogaleria

Famosos como Nicole Bahls, Gabriela Prioli, Miá Mello, Paulo Vieira, Tiago Abravanel e Luis Miranda estavam entre os convidados do casório. A festa, após a cerimônia, foi pra lá de animada e teve os shows de Luan Santana e do grupo É o Tchan.

Dani e Richard assumiram o namoro no início de 2020. Um ano depois, o publicitário pediu a apresentadora em casamento na Disney. Vale lembrar que Calabresa foi casada com o humorista Marcelo Adnet. O relacionamento dos dois chegou ao fim em 2017. Eles ficaram juntos cerca de oito anos.

Saiba detalhes do vestido:

O vestido da noiva de Dani foi inspirado na Disney e explorava o romantismo dos contos de fadas de uma forma moderna. A peça, assinada por Lethicia Bronstein, contava com oito camadas de tule italiano off white e no final, uma camada no tom da pele para dar leveza e destaque aos bordados de flores. Na parte de cima, foi desenvolvido um corselet estruturado em crinol, uma técnica antiga e tradicional.



Os bordados demoraram três meses para serem feitos em toda a peça, de forma totalmente manual. Foram produzidas flores com fio de seda nas cores dourada e prata, que remetem às estrelas. Delas surgem os bordados que abraçam e se espalham pelo restante do vestido, como pequenos ramos feitos de paillettes, vidrilhos e miçangas, representando mini pétalas de uma grande cerejeira em tons de off white, ouro velho e prata. Para fechar o look da noiva Dani, um véu de tule ilusion com 3 metros de comprimento.