Caroline Dieckmann curte dia de cachoeiraReprodução do Instagram

Publicado 10/04/2024 11:58 | Atualizado 10/04/2024 11:59

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, compartilhou com os fãs, nesta quarta-feira, uma série de fotos de um passeio à cachoeira da Capivara, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Nas imagens, a atriz aparece de biquíni, se refrescando nas águas da região e admirando as belezas do local.

"É tanta cachoeira, que as vezes caem duas no mesmo lugar. Desde que eu cheguei aqui, não paro de agradecer", escreveu ela na legenda. A artista também recebeu uma chuva de elogios dos fãs devido a sua beleza e boa forma. "Maravilhosa", disse um. "Linda de viver", comentou outro. "Diva", opinou uma terceira pessoa.