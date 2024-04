Maria Beltrão torce o pé - Reprodução de vídeo

Publicado 10/04/2024 11:16 | Atualizado 10/04/2024 11:17

Rio - Maria Beltrão, de 52 anos, sofreu um acidente doméstico e torceu o pé. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira, a apresentadora do "É de Casa" contou que se assustou com a situação e foi socorrida pelo marido, Luciano Saldanha. Ela agradeceu o apoio do amado no momento do incidente.

"Levei um tombo, torci o pé, fiquei assustada, meu marido tinha hora para trabalhar, sabia que ele tinha que sair, mas ele se comportou como se não tivesse nada mais importante do que cuidar de mim, do meu pé. De me colocar sentada, deitada, colocar gelo. Ele cuidou muito de mim como sempre faz", afirmou Maria, que recordou uma passagem bíblica. "O amor é sinônimo de caridade. Acho uma beleza isso. Quis dividir", completou.

Em um comentário da publicação, Maria disse que seu pé estava inchado e que faria um raio-x nesta quarta-feira.