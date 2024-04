Patrícia Ramos participa do programa 'Surubaum', de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no Youtube - Reprodução

Publicado 09/04/2024 22:48

Rio - Patrícia Ramos foi uma das convidadas do programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no Youtube, "Surubaum", ao lado de Giovanna Lancelloti e Jonathan Azevedo. No papo, a influenciadora revelou que já foi pedida em namoro por um amigo que se apaixonou por ela após algumas ficadas.

"Eu já fiquei com amigo, sim, e não deu certo porque me viu pelada, apaixonou. Então, aconteceu exatamente isso. Era um amigo de anos, nós ficávamos direto e ele falou: 'vamos fazer um churrasco hoje e tal'. E no meio do churrasco, ele disse: 'Vou te pedir em namoro agora'", contou Patrícia.

Em seguida, ela afirmou que falou para ele não fazer isso. "E ele: 'Vou porque estou apaixonado por você'. E eu falei: 'Garoto, a gente faz aquelas coisas dentro do seu carro, na rua aqui embaixo com um poste que não tem luz (...) Não. Você é um galinha, vai me chifrar'. Eu falava para ele: Você é terrível, muito para frente, não dá para gente ter um compromisso'", disse.

