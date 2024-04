Mateus Solano faz trilha no Rio ao lado de Marcelo Adnet, Luan Argollo e Rayssa Bratillier - Reprodução / Instagram

Mateus Solano faz trilha no Rio ao lado de Marcelo Adnet, Luan Argollo e Rayssa BratillierReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 17:58

Rio - Na reta final da novela "Elas por Elas", Mateus Solano, Luan Argollo e Rayssa Bratillieri mostraram que construíram uma forte amizade. Nesta terça-feira (9), acompanhados de Marcelo Adnet, os artistas fizeram a trilha da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Através do Instagram, Mateus compartilhou registros da aventura.

"Mais uma subida na amada Pedra da Gávea e dessa vez com aquele que primeiro me levou a esse lugar mágico da tantas trilhas pelo Rio. Fazia bem uns 15 anos que não subia com Marcelo Adnet. E dessa vez com a oportunidade de apresentar o lugar a uma apucaranense Rayssa Bratillier e um ilheuense Luan Argollo tão queridas", escreveu o ator na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e seguidores se impressionaram com a coragem e o lugar. "Faltou eu, ok?", escreveu o ator Filipe Braganca. "Lindas fotos, realmente coisa de artista", brincou o fã. "Olha, queria ter esta coragem", enalteceu outro. "Que maravilha! Me deu frio na barriga só de ver vocês nessa altura", disse a internauta.