Bianca AndradeReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 16:13

Rio - Bianca Andrade revelou, nesta terça-feira (9), como mantém o abdômen sarado. Em seu story do Instagram, a influenciadora falou sobre a dificuldade dos seus treinos intensos e relatou os procedimentos estéticos que já realizou.

"Os 'boys' nunca conseguem me acompanhar no treino de abdominal até o final (nem meu cunhado e nem o namorado), agora as irmãs vão até o final. Achei curioso", pontuou Bianca. Em seguida, ela explicou como faz para ficar com o corpo definido. "Aí quando perguntam como minha barriga ficou assim, é porque eu treino. Muitas coisas estéticas também, cirurgias, essas coisas. Mas eu também treino muito e ninguém aguenta o treino, impressionante", ressaltou.

Bianca, que é mãe de Cris, fruto de seu antigo relacionamento com Fred Bruno, complementou: "Óbvio que hoje aqui tem de tudo, lipo que fiz há anos e não é a HD, muitos procedimentos de colágeno por conta da gravidez e muito treino também", disse.